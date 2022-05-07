Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını keşke Tayyip Erdoğan da yapsa! Hadi Özışık yorumluyor...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde otobüste çekiyen bir fotoğraf Ekrem İmamoğlu yandaşlarını çıldırttı... Otobüsten inen inene... İnterhethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu'na gösterilen tepkileri yorumlayıp, olması gerekeni işaret etti...

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Ekrem İmamoğlu, Karadeniz Gezisi’ne Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök ve Aktif Beki gibi isimleri dahil edince ortalık karıştı…

Ekrem İmamoğlu hayranı sanatçılar ve gazeteciler özellikle Nagehan Alçı’nın otobüse alınmasına ateş püskürüyorlar…

Nasıl olurmuş da yıllardır kendilerine karşı mücadele eden “yandaş”! Nagehan Alçı otobüse alınırmış…

O gezide neler olup bittiğini Ertuğrul Özkök’e sordum…

“Ekrem İmamoğlu’na en zor soruları Nagehan Alçı sordu” dedi…

Nagehan Alçı’nın geçmiş yazılarını, açıklamalarını yığdılar sosyal medyaya…

“Kabataş Yalanı” üzerine yaptığı açıklamayı çevirip duruyorlar sosyal medyada…

Atilla Taş’ın yaktığı isyan ateşi, Ekrem İmamoğlu hayranı Gökhan Özoğuz’un “Ben bu otobüsten inerim” çıkışıyla zirve yaptı…

Şu hale bakın Allah aşkına…

Türkiye’nin başka meselesi yokmuş gibi günlerdir Nagehan’ı konuşuyoruz…

Ne var abi bu fotoğrafta…

Peki şöyle olsa, ben Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmeye devam etsem ama adamın otobüsüne ve uçağına binsem…

Ya da Tayyip Erdoğan’ı eleştiren gazeteciler Tayyip Erdoğan’ın uçağına alınsa daha iyi olmaz mı?..

Aslında olması gereken olur…

Tayyip Erdoğan’ın uçağına bindim…

Orada 6 soru hazırlanıyor ve onlar soruluyor, bir gazeteci ikinci soruyu soramıyor…

Kendin çalıp kendin oynuyorsun, bu doğru birşey mi?…

Buna razıysanız yolunuz açık olsun…

Geçmişte Turgut Özal’ın, Demirel’in, Çiller’in, Mesut Yılmaz’ın uçağına da gazeteciler biniyordu…

Ama o gazetecilerin bir ağırlığı vardı…

Gündem olacak haberler çıkarıyorlardı ve günlerce o haberler konuşuluyordu…

Şimdi ise kendin çal kendin oyna…

Her iki taraftan da gazeteci olsun, zor sorular sorsun diyorsan…

Binali Yıldırım gibi yaparsan…

“Herkes istediği soruyu sorsun” dersen 4 saat falan soru sorular ve gündem olursun…

Binali Yıldırım geldi, İBB Başkan adayı oldu, bazı aklı evveller Binali Yıldırım’ın kurduğu sistemi darmadağın ettiler, muhalif gazetecileri listelerden attılar…

Kendi kendilerine çalıp, kendi kendilerine oynadılar…

İstanbul’daki seçimlerin kaybedilmesinin nedenlerinden biri de bu oldu…

Nagehan’a ya da bir başkasına katlanacaksın kardeşim…

Katlanamazsan, demokrasiden, özgürlüklerden, basın özgürlüğünden falan dem vuramazsın…

Konuşamazsın, konuşmaya hakkın yok…