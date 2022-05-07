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Eski CHP Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti

Eski CHP Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İzmir Milletvekili Canan Arıtman 72 yaşında yaşamını yitirdi.

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CHP'den 22. ve 23. dönemlerde İzmir Milletvekili olan Canan Arıtman, 72 yaşında vefat etti. Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Arıtman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arıtman'ın cenazesinin yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Canan Arıtman kimdir?
Ankara'da 1950'de dünyaya gelen Canan Arıtman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra hekimliğe başladı.

Arıtman, uzmanlığını yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. Arıtman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi Meclis üyeliği görevlerini de yürüttü.

 CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimiz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP
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