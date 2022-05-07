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Aydın'da karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Aydın'da karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 209 Sokak'ta oturan E.B. (26) ile eşi Doğukan B. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, kocasını bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan Doğukan B, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doğukan B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan E.B, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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