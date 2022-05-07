Vatandaşa kötü haber! Elektriğe bir zam daha gelecek

Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerini denetletmek için denetim şirketlerinden hizmet satın alacak. Parası faturalara eklenirse yeni zam kaçınılmaz olacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, daha önce temsil, ağırlama gibi hizmetlerini bile vatandaşın faturasına yükleyen elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini özel denetim şirketlerine devretmek için yönetmelik yayımladı. Sözcü'de yer alan habere göre maaşı zaten ödenen bakanlık personeli boş dururken denetim şirketlerinden hizmet satın alınacak olması şaşkınlık yarattı. Denetim şirketlerine ödenecek para ya tarifelere yansıtılıp vatandaşın elektrik faturalarına yüklenecek ya da vatandaştan toplanan vergilerle finanse edilen bütçeden ödenecek. Sonuçta her şekilde yeni masraf kapısının parası halkın cebinden çıkacak.

Yaptırım olmayacak

Özelleştirilerek kamudan şirketlere devredilen elektrik dağıtım şirketlerini denetleme yetkisi kanunen Enerji Bakanlığı'na ait. Ancak, dün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre bakanlık, denetim yükümlülüğünü, sonuçları itibarıyla bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden hizmet satın almak suretiyle gerçekleştirebilecek. Bakanlık şirketlerin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabileceği gibi bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle de yaptırabilecek.

Normalde kamu personeli tarafından denetlenmesi gereken dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin özel denetim şirketlerine bırakılması kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) eski Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, şirketlerin her birinin birbirleriyle çıkar ilişkisi olabileceği uyarısında bulundu. Sakarya, “Bütün şirketleri zan altında bırakmak doğru değil ama iş ilişkisi içinde olan şirketler mutlaka olacaktır. Bazı sorunları görmezden gelebilirler, denetim yetkisini tam anlamıyla kullanamayabilirler” dedi.