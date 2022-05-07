Çığlıklar sonrası eve giren polis bu manzarayla karşılaştı! Anneden akıl almaz savunma

Adana’da sokakta çok kaldığı için annesi ve ağabeyi tarafından bir aydır zincire vurulduğu iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’ndeki müstakil bir evin 2’nci katında meydana geldi. Yabancı uyruklu Semire M.’nin 8 çocuğundan en küçüğü olan V.C. (13), iddiaya göre sürekli evden kaçıp, kentteki trafik ışıklarında dilenmeye başladı. Ailesi tarafından defalarca uyarıldığı iddia edilen V.C., mart ayında evden kaçıp bir arkadaşının evinde kaldı.