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Hatayspor'dan şampiyon Trabzonspor'a alkış

Hatayspor'dan şampiyon Trabzonspor'a alkış

Evinde Trabzonspor'u ağırlayan Hatayspor, ligi zirvede bitiren rakibini alkışlarla karşıladı.

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Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'u alkışadı.

Maçtan önce soyunma odası tünelinden sahaya çıkış alanında yan yana dizilen Hataysporlu futbolcular ve antrenörler, sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcuları ve teknik heyeti alkışladı ve ellerini sıktı. Hataysporlu futbolseverler de bordo mavili takımı alkışladı.

Trabzonspor da tebrik etti
Trabzonspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Hatayspor'u tebrik etti.

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