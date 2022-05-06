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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye şifreli cevap
Trabzonspor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ezeli rakibine yanıt veren bordo-mavililerin paylaşımda futbolcuların isimlerinden ünlü harfleri kaldırması dikkat çekti.Abone ol
Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra yapılması dikkat çekti.
Tüm futbolcuların isimleri sesli harfler olmadan yazıldı
Trabzonspor'un bu paylaşımında, takımdaki tüm futbolcularının adının sesli harfler olmadan yer aldığı görüldü.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı