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Ahmet Ağaoğlu Hatay'da gözyaşlarını tutamadı

Ahmet Ağaoğlu Hatay'da gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'de 38 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Trabzonsporlu futbolcular alkışlanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu duygusal anlar yaşadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor, mücadele öncesi bordo-mavili takımın şampiyonluğunu alkışlarla tebrik etti.

Trabzonsporlu oyuncular da Hatayspor takımının bu jestini alkışlarla karşılık verirken tribünde oturan Başkan Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Trabzonspor'un başında 4 yılda 3. kupasını kazanan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hataysporlu oyuncuların hamlesi sonrası gözyaşlarını gizleyemedi.

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