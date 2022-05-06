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Ahmet Ağaoğlu Hatay'da gözyaşlarını tutamadı
Süper Lig'de 38 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Trabzonsporlu futbolcular alkışlanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu duygusal anlar yaşadı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor, mücadele öncesi bordo-mavili takımın şampiyonluğunu alkışlarla tebrik etti.
Trabzonsporlu oyuncular da Hatayspor takımının bu jestini alkışlarla karşılık verirken tribünde oturan Başkan Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı.
Trabzonspor'un başında 4 yılda 3. kupasını kazanan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hataysporlu oyuncuların hamlesi sonrası gözyaşlarını gizleyemedi.