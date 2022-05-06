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Fenerbahçe, Sörloth için görüşmelere başladı!

Fenerbahçe, Sörloth için görüşmelere başladı!

Yeni sezonda santrfora takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Alexander Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi hedef Alexander Sörloth. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Norveçli golcüyü bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

Crystal Palace’tan 20 milyon Euro karşılığında Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol temsilcisi Real Sociedad’a kiralanmıştı. 

26 yaşındaki forvet, La Liga’da 29 maçta 3 gollük performans sergiledi.

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