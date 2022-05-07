BIST 2.459
DOLAR 14,94
EURO 15,77
ALTIN 905,21
HABER /  GÜNCEL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Gani Müjde'den İmamoğlu'nu topa tutanlara olay yanıt: Bozulanlara iki çift lafım var...

Gani Müjde'den İmamoğlu'nu topa tutanlara olay yanıt: Bozulanlara iki çift lafım var...

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz turu sırasında yanında bulunan gazetecilerden özellikle Nagehan Alçı çok konuşuldu. Birçok ünlü isim İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ünlü yönetmen Gani Müjde de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası ortaya çıkan görüntü çok konuşuldu. Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi isimler Nagehan Alçı'nın da kadrajına girdiği poz nedeniyle İBB Başkanı'na tepki gösterdi.

Ünlü yönetmen, senarist, sunucu Gani Müjde de "Gruptaki bazı gazetecilere ben de bayılmıyorum" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Müjde şu ifadeleri kullandı:

Gruptaki bazı gazetecilere ben de bayılmıyorum ama @ekrem_imamoglu
gibi bütün kesimleri kucaklamak ideali ile yola çıkan bir siyasetçinin yanında olmalarına bozulanlara iki çift lafım var beyim.O zaman sadece kendi yandaşlarını uçağa dolduruyor diye Erdoğan'a da kızmayacaksınız.

İlgili Haberler
Nagehan Alçı binince Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünden inen inene! Gökhan Özoğuz’dan Ekrem İmamoğlu’na tepki: Ben bu otobüsten inerim Ekrem İmamoğlu fotoğraf tartışmalarına son noktayı koydu Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Nagehan Alçı tepkisi: O da uzaklara gitti Atilla Taş Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü: Adam sandım! Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu tepkisi için çıldırdı: Kabileci kafa açık hava tımarhanesi...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Maaşlar arttı! Emekliye zam memura fark detaylara bakın
Foto Galeri Maaşlar arttı! Emekliye zam memura fark detaylara bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten dikkat çeken paylaşım: En büyük kötülük nefret siyasetidir
Ömer Çelik'ten dikkat çeken paylaşım: En büyük kötülük nefret siyasetidir
Annesinin kullandığı ilacı içen 11 aylık bebek zehirlendi
Annesinin kullandığı ilacı içen 11 aylık bebek zehirlendi
Parti lideri ABD vatandaşı olmak isterken fena dolandırıldı! ‘BM amblemli, yeşil plakalı araçla kandırdı’
Parti lideri ABD vatandaşı olmak isterken fena dolandırıldı! ‘BM amblemli, yeşil plakalı araçla kandırdı’
Alaattin Çakıcı'dan Ümit Özdağ'a gözdağı: Kabadayı gibi davranma
Alaattin Çakıcı'dan Ümit Özdağ'a gözdağı: Kabadayı gibi davranma
Nagehan Alçı binince Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünden inen inene!
Nagehan Alçı binince Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünden inen inene!
Ümit Özdağ'dan olay yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
Ümit Özdağ'dan olay yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
Ahmet Ağaoğlu Hatay'da gözyaşlarını tutamadı
Ahmet Ağaoğlu Hatay'da gözyaşlarını tutamadı
ABD'de flaş iddia: Trump Meksika'ya füze atmayı önermiş
ABD'de flaş iddia: Trump Meksika'ya füze atmayı önermiş
Rizespor ve Altayspor'un küme düşmesi kesinleşti
Rizespor ve Altayspor'un küme düşmesi kesinleşti
Fenerbahçe, Sörloth için görüşmelere başladı!
Fenerbahçe, Sörloth için görüşmelere başladı!