Gani Müjde'den İmamoğlu'nu topa tutanlara olay yanıt: Bozulanlara iki çift lafım var...

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz turu sırasında yanında bulunan gazetecilerden özellikle Nagehan Alçı çok konuşuldu. Birçok ünlü isim İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ünlü yönetmen Gani Müjde de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası ortaya çıkan görüntü çok konuşuldu. Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi isimler Nagehan Alçı'nın da kadrajına girdiği poz nedeniyle İBB Başkanı'na tepki gösterdi.

Ünlü yönetmen, senarist, sunucu Gani Müjde de "Gruptaki bazı gazetecilere ben de bayılmıyorum" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Müjde şu ifadeleri kullandı:

Gruptaki bazı gazetecilere ben de bayılmıyorum ama @ekrem_imamoglu

gibi bütün kesimleri kucaklamak ideali ile yola çıkan bir siyasetçinin yanında olmalarına bozulanlara iki çift lafım var beyim.O zaman sadece kendi yandaşlarını uçağa dolduruyor diye Erdoğan'a da kızmayacaksınız.