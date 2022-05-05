Atilla Taş Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü: Adam sandım!

Her fırsatta İktidara düşmanlık yapmasıyla bilinen şarkıcı Atilla Taş, desteğini eksik etmediği CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü.

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Özellikle sosyal medya üzerinden iktidar karşıtı söylemleri ile tanınan, FETÖ'den soruşturma görmüş şarkıcı Atilla Taş otobüse alınmadığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağını çekti.

Çok ağır ifadeler: adam sandım...

İmamoğlu'na çok ağır ifadeler kullanan Taş, '' "Adam sandım hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Atilla Taş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İmamoğlu'na hakkını helal etmediğini belirten Atilla Taş, "Sizi savunacağız destek vereceğiz, bu düzen değişsin diye, yediğimiz küfrün hakaretin, tehditin, (ödediğim bedelleri saymıyorum bile!) haddi hesabı yok! Bunun için miydi? Bu devran böyle sürecekse nedendi bu mücadele? Hakkımı helal etmiyorum! O kadar seçeneksiz bırakıldık ki, önümüze kim koyulsa kurtarıcı gibi bakıyoruz, adam sanıp ç.. gibi ortada bırakılıyoruz!" ifadelerini kullandı.