Camdaki Kız neden yok bu akşam yeni bölüm yok mu 5 Mayıs yayın akışı

Kanal D'nin en çok sevilen ve izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek mi, Camdaki Kız yeni bölüm bu akşam var mı soruları merak edildi. 5 Mayıs Perşembe günü Kanal D yayın akışına göre Camdaki Kız yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Sadakatsiz yeni bölüm 12 Mayıs'ta ekrana gelecek.

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Camdaki Kız bu akşam var mı, Camdaki Kız yeni bölüm neden yok soruları bu akşam merak konusu oldu. 5 Mayıs Perşembe Kanal D yayın akışına göre Camdaki Kız yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Bu akşam 20.00'de Belalı Tanık adlı film ekrana gelecek. Camdaki Kız yeni bölüm ise 12 Mayıs Perşembe günü ekrana gelecek.

Camdaki Kızı dizi 41. Bölümde neler oldu: Nalan ve Hayri'nin çekilen fotoğrafları konağa bomba gibi düşüyor. 28 Nisan Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 41. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 41. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Hayri, Nalan'ın üzerindeki baskıyı kaldırıp onu bu zor durumdan kurtarabilecek mi?

Nalan ve Hayri’nin fotoğrafını gören Sedat, Nalan ile yüzleşir. Hayri’nin söyledikleri kulağında çınlayan Nalan ise, Sedat’a karşı sert duruşunu korur. Nalan, bu durumdan nasıl kurtulacak? Nalan, Sedat’a karşı sert duruşunu korurken, Hayri de fotoğraflarını çeken magazincilerin peşine düşüyor. Nalan'la fotoğraflarını çeken magazinciler, Hayri'nin hamlesiyle Cana'yı ele verecek mi? Hayri’nin notunu Nalan’ın odasında bulan Feride, Nalan'ın yine canını yakacağını ve bunun hesabını soracağını düşünür. Ancak Nalan’ın tepkisi beklenmedik derecede sert olur. Feride, ilk kez kendisine karşı çıkan Nalan'a nasıl tepki verecek?

Muzo, Selen'in hayatına müdahale etmesinin ardından tüm ailesine karşı tavır alır. Rafet ve Selen'in Pera'nın kim olduğunu öğrenmesiyle olaylar iyice çıkmaza girer. Pera hakkında araştırma yapmaya karar veren Rafet, Pera’nın Pervin’in kızı olduğunu öğrenir. Muzo ise Pera ile evlenmeye karar verdiğini ailesine açıklayınca herkes şoke olur. Hayri'nin Nalan'la fotoğraflarının ortaya çıkması Feride'yi harekete geçirir. Ancak Hayri, tüm cesaretini toplayarak öyle bir hamle yapar ki başta Nalan olmak üzere herkes şoke olur.