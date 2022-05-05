Deniz Ülke Arıboğan'dan sığınmacı videoları için bomba açıklama: Dikkat tuzak var! Gönderen ülkeyi açıkladı

Deniz Ülke Arıboğan toplumu kızıştıran videoların arkasındaki istihbarat. servisleri oyununa dikkat çekti. Özellikle Ramazan Bayramı'nda İstanbul başta olmak üzere pek çok noktada tahrik edici sığınmacı, mülteci gibi yabancılara ait videolara tepki yağmıştı.

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Türkiye'de son zamanlarda yükselen sığınmacı düşmanlığı provokatif girişimlere zemin hazırlıyor. Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'ın ifadelerine göre, tahrik edici videolar yabancı istihbarat servisleri tarafından hazırlanıp dolaşıma sokuluyor.

Türkiye'de özellikle son aylarda sığınmacılara yönelik oluşan düşmanca tavır dikkatleri çekiyor. Sosyal medyada istihbarat örgütlerinin eliyle bağlamından kopartılarak paylaşılan video ve fotoğraflar ise bu nefreti ve düşmanlığı körükleyen en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

İstihbarat ve büyükelçilikler eliyle hazırlanan bu videolar, toplumda öne çıkan kişiler, siyasetçiler, fenomenler ve 'bağımsız' olduğunu iddia eden haber sayfaları vasıtasıyla dolaşıma sokuluyor. Söz konusu görüntüler bu şekilde milyonlarca kişiye ulaşıyor ve böylece provokasyonun tohumları atılıyor.

Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'ın ifadelerine göre, bu konuda en fazla operasyonu İran gerçekleştiriyor. İran, sınır kapılarından Pakistanlı sığınmacıların Türkiye'ye geçişine izin verirken bir yandan da onları videoya çekip 'Güle oynaya sınırdan geçiyorlar. Türkiye'nin sınırlarında güvenlik ve engel yok' algısını besliyor.

İstihbarat servisleri üretiyor

Konuya ilişkin Twitter hesabından peş peşe paylaşım yapan Arıboğan, İstihbarat örgütlerinin payını şu şekilde ifşa etti:

"Bu tür videolar tahrik etmek için istihbarat servisleri tarafından üretiliyor. Kanmayın! Ev sahiplerinin göçmenlere karşı tepkisel olduğu böyle bir psikolojik ortamda bir yabancının bu videoyu çekip paylaşması için ya geri zekalı ya da hayli ileri zekalı (bilinçli) olması gerekir. Herkesin aklını yitirmeye başladığı ve bundan gurur duyup zevk aldığı bir ortamda aklıselim çağrısı en nefret edilen durumdur. Kitabını yazdığım için bilirim. Çalışma alanım kitle psikolojisi.

İran üzerinden geldiler

Siz yine bildiğinizi okuyun, ben de bildiğimi söyleyim. Sakin olun derim; tuzak var! Suriyeli aileler yıllardır Türkiye’de ve yarattığı birtakım sorunlara rağmen yerel halk tarafından tolere edildiler. Afganistan, Pakistan üzerinden gelenler (erkek gruplar) ise tahrikçi bir tavırla yeni devreye girdiler. 'İran' üzerinden geldiler. Kimin istihbaratı diye soranlara!"