Mahkum bugün var mı 5 Mayıs FOX yayın akışı Mahkum yeni bölüm saati

FOX TV'nin en çok izlenen ve ses getiren dizisi Mahkum yeni bölüm bu akşam var mı, 5 Mayıs Perşembe Mahkum yeni bölüm yayınlanacak mı sorusu merak konusu oldu. Birçok dizinin aksine Mahkum yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek. Peki Mahkum 20. bölümde neler olacak?

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Mahkum bugün var mı, 5 Mayıs Perşembe FOX yayın akışına göre Mahkum bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Nefes kesecek bir bölümle ekrana gelecek dizide bu akşam Barış'ı bir şok daha bekliyor. İşte Mahkum yeni bölüm özeti...

Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit’in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge’nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.

Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf’a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?