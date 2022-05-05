Durmuş Yılmaz'dan enflasyon tepkisi: Nobel ekonomi ödülü sizin
ENFLASYONUN yüzde 70'e dayanan rakamları için Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz hükümete tepki gösterdi.Abone ol
Eski Merkez Bankası Başkanı, İyi Partili Durmuş Yılmaz, resmi oranlara göre yüzde 70'e dayanan enflasyon üzerinden iktidarın faiz düşürme politikasını eleştirdi.
Twitter'dan paylaşım yapan İyi Partili Yılmaz, "Enflasyon %70’e düştü(!), ha gayret daha düşük(!) enflasyon için faizi düşürmeye devam. Nobel ekonomi ödülü sizindir!" ifadesini kullandı.