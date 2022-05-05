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Meral Akşener'den Hıdırellez Bayramı mesajı

Meral Akşener'den Hıdırellez Bayramı mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından hıdırellezi kutladı. Akşener, “Memleketimizin içerisinde bulunduğu bu zor günlerden çıkarak; huzura, bolluğa ve mutluluğa ulaşmasını diliyorum” dedi.

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Hıdırellez'i kutlayan Akşener, şunları kaydetti:

“Bugün; umudumuzun yeşerdiği, birliğimizin ve beraberliğimizin güçlendiği bir gün… #Hıdırellez Bayramı’mızı kutluyor, Memleketimizin içerisinde bulunduğu bu zor günlerden çıkarak; huzura, bolluğa ve mutluluğa ulaşmasını diliyorum.”

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