Kanada resmen onayladı! Uzayda suç işleyenler cezasını bakın nerede çekecek

KANADA hükümeti, uzayda cinayet veya hırsızlık gibi yasa dışı eylemlerde bulunmayı suç haline getirdi.

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Uzay suçlarıyla mücadele, 2019'da gerçekleşen bir olay nedeniyle yeniden gündeme gelmişti. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ABD'li bir astronotun, tarihin ilk uzay suçunu işlediği iddia edilmişti. Astronot Anne McClain'in ayrı yaşadığı eşi Summer Worden, banka kayıtlarına erişmek için eşinin uzay istasyonuna ait bir bilgisayarı kullandığını iddia etmişti. Kanada hükümeti, ceza kanununda değişikliğe giderek uzayda cinayet veya hırsızlık gibi yasa dışı eylemlerde bulunmayı suç haline getirdi. Yeni kanuna göre, uzayda suç işleyen Kanadalılar Dünya'ya döndüklerinde tutuklanacak.



Kanada, Ay yörüngesinde Lunar Gateway adlı kalıcı bir uzay istasyonu kurmak için NASA ile birlikte çalışıyor. 2022 bütçe hazırlığına dahil edilen kanun değişikliği; Ay istasyonunda veya buraya ulaşmak için kullanılan herhangi bir uzay aracında ve Ay yüzeyinde işlenecek suçları kapsıyor. Kanada hükümeti, 1998'de astronotları ceza hukukuna tabi kılan uluslararası bir anlaşmayı imzalamıştı. Anlaşmanın 22. maddesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev alan herkesin kendi ülkesinin ceza yasalarına tabi olduğu belirtilse de anlaşmada, astronotların farklı bir ülkeden meslektaşına karşı suç işlemesi durumu için herhangi bir ifade yoktu.