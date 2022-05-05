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Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in yargılanmasına başlandı

Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in yargılanmasına başlandı

Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

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Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıkların tamamı katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, firari sanık Özer’in hakkında çıkartılan kırmızı bültenle yakalama kararının infaz edilmediğini belirterek, bunu tutanağa geçirdi.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmalarına geçilmesi bekleniyor.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor.

Thodex isimli şirketinin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılan iddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

İstenen cezalar
İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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