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Emekli ve memur enflasyon zammı ne kadar olacak nisan ayı rakamları açıklandı tablo netleşti

Emekli ve memur enflasyon zammı ne kadar olacak nisan ayı rakamları açıklandı tablo netleşti

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklilerinin zam oranları da netleşmeye başladı. Dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.

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Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşı enflasyon farkı ne kadar, ne zaman ödenecek soruları gündeme geldi.

Enflasyon rakamlarıyla birlikte memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu.

TÜFE nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda yüzde 69,97'ye yükseldi. Dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.

Memura şimdiden yüzde 24.71 zam
Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

SSK emeklisine yüzde 31.71 zam
SSK emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31,71'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı temmuz ayında netleşecek.

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