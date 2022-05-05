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Motorin ve LPG'de ya sabır çektiren gelişme! 6 Mayıs 2022'de hem zam hem indirim var

Motorin ve LPG'de ya sabır çektiren gelişme! 6 Mayıs 2022'de hem zam hem indirim var

Brent petrolün varil fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 6 Mayıs 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam otogaza indirim bekleniyor. Petrolün varil fiyatındaki artış anında zam olarak yansırken, indirimler ise gecikmeli yapılıyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları sürekli değişiyor. Bugün brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu da anında zammı getirdi. Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 32 kuruşluk fiyat artışı olması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor. 

Otogazda indirim
Otogazda ise Cuma gününden geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim olması bekleniyor. İndirimin bugün pompaya yansıyacağı söylenmişti ancak olmadı. Zamlar anında gelirken indirimler anında yansıtılmıyor. 

Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
İstanbul : Benzin: 20.35 TL
Motorin (Mazot): 22.08 TL
LPG (Otogaz): 11.75 TL

Ankara Benzin: 20.44 TL
Motorin (Mazot): 22.16 TL
LPG (Otogaz): 11.97 TL

İzmir: Benzin: 20.46 TL
Motorin (Mazot): 22.17 TL
LPG (Otogaz): 11.69 TL

Bugün petrol fiyatları tırmanıyor
Dün 111 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 111,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,47 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 111,96 ile 112,59 dolar aralığının direnç, 109,02 ile 108,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Petrol neden yükseliyor?
Fiyatların yükselişinde, Avrupa Birliği Komisyonunun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım teklifi etkili oldu. Uzmanlar, AB'nin hamlesinin petrol piyasaları için "oyun değiştirici" olabileceğini değerlendirirken, Birliğin, enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde çok kısıtlı bir sürede alternatif tedarik kaynakları bulmakta zorlanacağını düşünüyor.

Piyasalar OPEC toplantısına odaklandı
Piyasalar, bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı. Grubun, haziran ayında da günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına devam etmesi bekleniyor.

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