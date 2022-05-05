Ucuz altın bitti başınızın çaresine bakın! Gram altın 900 lirayı geçti dolar 15 lira yolunda

Gram altında 900 lira altını görmek artık zor

Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş, 'alan aldı' diyerek gram altında bundan sonra düşüşün zor olacağını söyledi. Altın alanların Haziran ve Temmuz ayını beklemesi gerektiğini belirten İslam Memiş, şunları söyledi:

-“Bildiğiniz gibi Nisan’da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs’a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler için bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim. Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları benim bekleme ayımdır. Sürpriz geri çekilmeler olursa tüm imkanlarımı kullanıp ilave etmek için çaba göstereceğim.