Ucuz altın bitti başınızın çaresine bakın! Gram altın 900 lirayı geçti dolar 15 lira yolunda
5 Mayıs 2022 günü saat 10.00 itibariyle gram altın ve dolar kuru ani yükseldi. Bayram sonrasında gelen Nisan ayı enflasyon rakamı altın ve doları körükledi. Altın fiyatları 900 lirayı çok kısa bir aralıkta aştı. İslam Memiş, piyasalara FED'in verdiği mesajı deşifre etti : Ucuz altın ve gümüş bitti başınızın çaresine bakın!
Nisan ayı enflasyon rakamları tarihi bir rekorla geldi. Enflasyon yıllık bazda 69.97'ye yükseldi. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte para piyasaları çalkalandı. Altın fiyatları ve dolar kuru aniden fırladı ve kritik eşiği test etmeye başladı. Altın fiyatları bayram öncesi ve bayram boyunca 900 liranın altındaydı. Bugün itibariyle altın fiyatları tam gaz yükseliyor. Para ve altın uzmanı İslam Memiş ise FED'in piyasalara 'Ucuz altın ve gümüş bitti başınızın çaresine bakın' dediğini söyledi. İşte altın ve dolar kurundaki ani yükselişler ve piyasa uzmanlarının yorumları:
FED'in faiz artımı ve bugün açıklanan enflasyon verileri para piyasalarını harekete geçirdi. Gram altın da yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde 900 TL’nin altına çekilerek 897 lirayı görmüştü. Altın fiyatları 5 Mayıs 2022 gününe de bu rakamdan başladı ama öyle ani bir yükseliş gösterdi ki dakikalar içinde 900 bandını aştı. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklaması ile birlikte de gram altın 907 lirayı gördü. Saat 10.00 itibariyle gram altın 904 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.480 lira, yarım altın 2.960 lira, tam cumhuriyet altını 5.902 lira.
Dolar da yükseliyor: FED kararı ve bugün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında dolar kuru da yukarı yönlü hareketlendi. Bayram boyunca 14.70-14.80 bandında olan dolar kuru, enflasyon verilerinin gelmesiyle birlikte 14.90 bandını aştı ve hızlı yükselişin ardından yeniden 14.90'ın altına geriledi. Dolar kuru saat 10.00 itibariyle 14.83, euro 15.74, sterlin ise 18.61 lira seviyesinde.
Gram altında 900 lira altını görmek artık zor
Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş, 'alan aldı' diyerek gram altında bundan sonra düşüşün zor olacağını söyledi. Altın alanların Haziran ve Temmuz ayını beklemesi gerektiğini belirten İslam Memiş, şunları söyledi:
-“Bildiğiniz gibi Nisan’da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs’a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler için bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim. Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları benim bekleme ayımdır. Sürpriz geri çekilmeler olursa tüm imkanlarımı kullanıp ilave etmek için çaba göstereceğim.