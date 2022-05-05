Mayıs 2022 kira zammı oranı belli oldu! Enflasyon rakamları kirayı yıkıp geçiyor

Enflasyondaki rekorlar ev kiralarını uçuruyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde 34,46 oldu. Geçtiğimiz ay yüzde 29 olarak gerçekleşen oran bu ay 30'u aştı.

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde 34,46 oldu. Geçen ay kira artış oranı 29,88 olmuştu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

Kira zammı nasıl hesaplanır?

Bilindiği üzere kira zamları bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen TÜFE artış oranı dikkate alınarak yapılıyor. Yani 2021 Mayıs ayında kontrat imzalayan ve bu yıl kontratını yenileyecek kiracılar bir önceki yılın "Nisan" ayına göre bu yıl ki Nisan ayı sonunda gerçekleşen enflasyon oranını dikkate alarak kontratlarını yenileyecekler.

Örneğin 2 bin lira kira bedeli için geçtiğimiz Mayıs ayı başında kontrat imzalayan bir kiracı 680 lira zamla bu yıl kontratını 2 bin 680 liraya yenileyecek.