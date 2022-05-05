Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne bindi tepki yağdı: Ekrem Bey hayatının hatasını yaptı

Karadeniz turuna çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun otobüsünde Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlık döneminden eski danışmanı Akif Beki de yer aldı. Fotoğrafa sosyal medyada tepki yağdı.

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Ekrem İmamoğlu'na Karadeniz ziyareti sırasında bir dizi gazeteci eşlik etti. Bu isimler arasında Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök de yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunu tamamladı. İmamoğlu Kemalpaşa mitinginin ardından Trabzon’a dönerken, 2 buçuk saatlik yol boyunca otobüste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nagehan Alçı bu isimler arasında en çok hedefe konulan kişi oldu. Pek çok eleştirel tepki yağarken Halk Tv programcısı Emin Çapa "Ekrem Bey hayatının hatasını yaptı" yorumunda bulundu.