BIST 2.471
DOLAR 14,85
EURO 15,76
ALTIN 902,58
HABER /  MEDYA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne bindi tepki yağdı: Ekrem Bey hayatının hatasını yaptı

Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne bindi tepki yağdı: Ekrem Bey hayatının hatasını yaptı

Karadeniz turuna çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun otobüsünde  Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlık döneminden eski danışmanı Akif Beki de yer aldı. Fotoğrafa sosyal medyada tepki yağdı.

Abone ol

Ekrem İmamoğlu'na Karadeniz ziyareti sırasında bir dizi gazeteci eşlik etti. Bu isimler arasında Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök de yer aldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunu tamamladı. İmamoğlu Kemalpaşa mitinginin ardından Trabzon’a dönerken, 2 buçuk saatlik yol boyunca otobüste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nagehan Alçı bu isimler arasında en çok hedefe konulan kişi oldu. Pek çok eleştirel tepki yağarken Halk Tv programcısı Emin Çapa "Ekrem Bey hayatının hatasını yaptı" yorumunda bulundu.

İlgili Haberler
Ertuğrul Özkök'e canlı yayında 'Ekrem İmamoğlu yandaşı mı oldun?' diye sorunca... Nagehan Alçı'ya Rize'de Che Guevara'da şoku! Esnaf tepki gösterdi
ÖNCEKİ HABERLER
11 yıl önce bugün! Hepsi İnternethaber.com için buluşmuş bakın ne yazmıştı
11 yıl önce bugün! Hepsi İnternethaber.com için buluşmuş bakın ne yazmıştı
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yenilemek istiyor
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yenilemek istiyor
Kürtçe tabela önünde çirkin paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında karar verildi
Kürtçe tabela önünde çirkin paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında karar verildi
Şişli'de ünlü bir bankanın kadınlar tuvaletinde mikro kamera çıktı
Şişli'de ünlü bir bankanın kadınlar tuvaletinde mikro kamera çıktı
Kozan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kozan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Suriye'de çıkartılan genel af sonrası bazı mahkumlar salıverildi
Suriye'de çıkartılan genel af sonrası bazı mahkumlar salıverildi
Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid final biletini kaptı
Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid final biletini kaptı
İsmail Çataklı'dan Sinan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi!
İsmail Çataklı'dan Sinan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi!
Nisan ayı enflasyon verisi açıklanacak! Aylık yüzde 5,96 artış bekleniyor
Nisan ayı enflasyon verisi açıklanacak! Aylık yüzde 5,96 artış bekleniyor
Dünyaca ünlü Uncharted filminde 'PKK' skandalı!
Dünyaca ünlü Uncharted filminde 'PKK' skandalı!