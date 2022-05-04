Nisan ayı enflasyon verisi açıklanacak! Aylık yüzde 5,96 artış bekleniyor

TÜİK enflasyon verisini 05 Mayıs, perşembe günü (yarın) saat 10.00'da açıklayacak. Veri açıklanmadan önce 28 ekonomistle yapılan ankete göre, enflasyonda aylık yüzde 5,96 artış bekleniyor.

Abone ol

Ramazan Bayramı nedeni ile kapalı olan piyasalar yarın itibarıyla açılacak. Ve ilk iş gününde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), saat 10.00'da nisan ayı enflasyon verisini paylaşacak.

TÜİK en son olarak tüketici fiyat endeksini (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık ise yüzde 5,46 arttışla açıklamıştı.

Enflasyonda artış bekleniyor

Yapılan anketlere göre ekonomistler, nisan ayında enflasyonun ortalama yüzde 5,96 artması beklentisini taşıyor. Buna göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanıyor.

AA'nın anketine katılan 14 ekonomist enflasyonun yüzde 5,96 artmasını öngörüyor

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Mayıs perşembe günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler de nisan ayında enflasyonun yüzde 5,96 artmasını bekliyor.

Ankete katılan 14 ekonomistin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,40, en yüksek yüzde 7,80 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,96) göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,78'ten yüzde 57,70'e yükseldi.

Reuters'in anketine katılan 14 ekonomist eflasyonun yüzde 6 artmasını bekliyor

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette göre, enflasyonun nisanda artan gıda ve enerji fiyatları ile aylık yüzde 6, yıllık yüzde 68'e yükselmesi bekleniyor. Reuters'in nisan ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 64,2 ila yüzde 70,85 arasında değişiyor.