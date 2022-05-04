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Sadakatsiz neden yok yeni bölüm Sadakatsiz ne zaman Kanal D yayın akışı

Sadakatsiz neden yok yeni bölüm Sadakatsiz ne zaman Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin en çok sevilen ve izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek mi, Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı soruları merak edildi. 4 Mayıs Çarşamba günü Kanal D yayın akışına göre Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Sadakatsiz yeni bölüm 11 Mayıs'ta ekrana gelecek.

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Sadakatsiz bu akşam var mı, Sadakatsiz yeni bölüm neden yok soruları bu akşam merak konusu oldu. 4 Mayıs Çarşamba Kanal D yayın akışına göre Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Bu akşam 20.00'de Oflu Hoca adlı film ekrana gelecek. Sadakatsiz yeni bölüm ise 11 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek. Ayrıca Sadakatsiz dizisi bu sezon final yapacak. 

Sadakatsiz son bölümde neler oldu: Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Gönül’ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır.

Selçuk’un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir? Yüzleşmek için Asya ve Ali’nin karşısına çıkan Derin’i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?

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