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Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı TEM'de kuyruklar uzadı

Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı TEM'de kuyruklar uzadı

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zaman zaman trafikte kuyruklar oluşuyor.

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Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, bugün dönüş yolculuğuna başladı. D-100 Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, TEM Otoyolunda, trafiğin iki şeride düştüğü kısımlarda kuyruklar oluşuyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akıcı şekilde ilerliyor.

43 ilin geçiş güzergahı kilitlendi
Tedbir alan polis, jandarma ve karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu devam ediyor. Kilometrelerce oluşan araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, tatilin son gününde yeniden yollara akın etti. Dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu bugünde devam ediyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere geri dönüş için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Ankara-Samsun kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar, güçlükle ilerleyebildi. Kara yolundaki yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

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