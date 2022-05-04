BIST 2.431
DOLAR 14,80
EURO 15,60
ALTIN 886,64
HABER /  DÜNYA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Fransız polisinden başörtülü kadınlara yumruklu müdahaleye soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransız polisinden başörtülü kadınlara yumruklu müdahaleye soruşturma

Fransa'nın Asnieres kentinde polisin, yol ortasında başörtülü iki kadını tartakladığı ve başına yumrukla vurduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Mağdur kadınların avukatı Nabil Boudi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili Nanterre Savcılığının soruşturma başlattığını duyurdu.

Savcılığın soruşturmayı, kamu mensubu kişilerce kasıtlı şiddet uygulandığı ve alenen hakaret edildiği gerekçesiyle açtığını ifade edildi.

Görüntüler büyük tepki toplamıştı
Sosyal medya platformları Twitter ve Instagram'da paylaşılan ve bir kadının aracının içinden çektiği anlaşılan 14 Nisan tarihli görüntülerde, Fransız polisi yol ortasında dakikalarca başörtülü iki kadını tartaklayarak müdahalede bulunmuş, içlerinden birini yumruklamış, diğerini yere yatırmıştı.

Fransız polisinin çevredeki insanların tepkilerine rağmen tartaklamaya devam etmesi ve vurmaya yetkilerinin olduğunu söylemesi ülkede ve sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Paris Emniyet Müdürlüğü görüntülerin yayılmasının ardından açıklama yaparak, polis ekibinin ihlal durumundaki bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtığı, durumun aciliyetine rağmen iki kadının yolun karşısına geçmeye çalışarak onları engellediğini iddia etmişti.

Sosyal medyada tanıkların ifadelerinden yola çıkarak paylaşılan bilgilerde ise Fransız emniyetinin açıklamasının aksine polislerin geçiş haklarını kullanan başörtülü iki genç kadını, İslamofobik nedenlerle tartakladığı, açıklamanın polisleri korumak için "uydurulduğu" iddia edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya: Ukrayna'ya silah taşıyan NATO araçları meşru hedefimizdir
Rusya: Ukrayna'ya silah taşıyan NATO araçları meşru hedefimizdir
İsrail adına casuslukla suçlanan akademisyenin idam tarihi açıklandı
İsrail adına casuslukla suçlanan akademisyenin idam tarihi açıklandı
Başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürmüş
Başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürmüş
TSK'da ilk kez profesyonel asker sayısı zorunlu asker sayısını geçti
TSK'da ilk kez profesyonel asker sayısı zorunlu asker sayısını geçti
Sivas’ta yağış etkili oldu kent sokakları beyaza büründü
Sivas’ta yağış etkili oldu kent sokakları beyaza büründü
Anneler Günü hediye fikirleri yeni Anneler günü evde hediye yapımı
Anneler Günü hediye fikirleri yeni Anneler günü evde hediye yapımı
Konya Ovası'na 70 milyon metreküp su aktarılacak
Konya Ovası'na 70 milyon metreküp su aktarılacak
Pençe-Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eski kiracılara kötü haber yüksek zamlar gelecek
Eski kiracılara kötü haber yüksek zamlar gelecek
Kuruluş Osman bu akşam yok mu yeni bölüm ne zaman 4 Mayıs ATV yayın akışı
Kuruluş Osman bu akşam yok mu yeni bölüm ne zaman 4 Mayıs ATV yayın akışı