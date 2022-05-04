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Sivas’ta yağış etkili oldu kent sokakları beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas’ta yağış etkili oldu kent sokakları beyaza büründü

Sivas’ta kısa süreli etkili olan dolu yağışı evlerini çatılarını, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Sivas kent merkezi Kovalı mevkisi ile Zara ilçesinde dolu yağışı yaklaşık 15 dakika etkili oldu.

Sağanak yağmurla başlayan ve doluya dönüşen yağış nedeniyle Zara ilçesinde vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, çatılar beyaza büründü. Kovalı mevkiinde araçlar karayolunda güçlükle ilerledi. Su birikintileri ve dolu yayalara zor anlar yaşattı.

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