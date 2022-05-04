Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na: Neden Rize'de miting yapar?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karadeniz'de seçim kampanyasına dönüşen Ekrem İmamoğlu'nun bayram ziyaretlerini eleştirerek, "Zarar ettiği iddiasıyla öğrenci biletine bile zam yapan İETT'nin otobüsünü kendisi için tâ Rizeye NEDEN yollar? diye soramayanlar Belediye hakkında neden yazdığımı soruyor" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu bugün ise Trabzon'u ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Varank, "İstanbul'un belediye başkanı, neden Rize'de miting yapar?" dedi.

İmamoğlu'nun neden partisinin logo ve otobüsünü kullanmadığını soran Varank, "Zarar ettiği iddiasıyla öğrenci biletine bile zam yapan İETT'nin otobüsünü kendisi için tâ Rize'ye NEDEN yollar? diye soramayanlar Belediye hakkında neden yazdığımı soruyor..." ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Rize'de miting düzenlemişti.