BIST 2.431
DOLAR 14,78
EURO 15,58
ALTIN 889,83
HABER /  POLİTİKA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na: Neden Rize'de miting yapar?

Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na: Neden Rize'de miting yapar?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karadeniz'de seçim kampanyasına dönüşen Ekrem İmamoğlu'nun bayram ziyaretlerini eleştirerek, "Zarar ettiği iddiasıyla öğrenci biletine bile zam yapan İETT'nin otobüsünü kendisi için tâ Rizeye NEDEN yollar? diye soramayanlar Belediye hakkında neden yazdığımı soruyor" dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu bugün ise Trabzon'u ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Varank, "İstanbul'un belediye başkanı, neden Rize'de miting yapar?" dedi.

İmamoğlu'nun neden partisinin logo ve otobüsünü kullanmadığını soran Varank, "Zarar ettiği iddiasıyla öğrenci biletine bile zam yapan İETT'nin otobüsünü kendisi için tâ Rize'ye NEDEN yollar? diye soramayanlar Belediye hakkında neden yazdığımı soruyor..." ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Rize'de miting düzenlemişti. 

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu 'şimdi bir iddia daha ortaya koyacağım' dedi Rize'de ilan etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uçak mühendisiydi işini bıraktı Antalya'da topraksız tarıma başladı hedef yurt dışına ihracat
Foto Galeri Uçak mühendisiydi işini bıraktı Antalya'da topraksız tarıma başladı hedef yurt dışına ihracat Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bu bayramda ilk kez yaşandı yüzde 58 azaldı İçişleri Bakanlığı duyurdu
Bu bayramda ilk kez yaşandı yüzde 58 azaldı İçişleri Bakanlığı duyurdu
Bugün şevval ayının kaçı 6 günlük şevval orucu hangi gün tutulur 2022?
Bugün şevval ayının kaçı 6 günlük şevval orucu hangi gün tutulur 2022?
Rusya petrolünü nisanda yüzde 33 indirimle sattı
Rusya petrolünü nisanda yüzde 33 indirimle sattı
Yaz tatili ne zaman okullar ne zaman kapanıyor 2021-2022 eğitim yılı ne zaman bitiyor?
Yaz tatili ne zaman okullar ne zaman kapanıyor 2021-2022 eğitim yılı ne zaman bitiyor?
Rusya İsrail gerilimi tırmanıyor Rus sözcü Zaharova'dan yeni suçlama
Rusya İsrail gerilimi tırmanıyor Rus sözcü Zaharova'dan yeni suçlama
Yarın okul var mı 5 Mayıs okullar açık mı MEB tatil açıklaması
Yarın okul var mı 5 Mayıs okullar açık mı MEB tatil açıklaması
Bayram arifesinde kaybolan çocuktan sevindiren haber geldi bakın nerede bulundu?
Bayram arifesinde kaybolan çocuktan sevindiren haber geldi bakın nerede bulundu?
Enflasyon için yarın kritik gün artışın devam etmesi bekleniyor
Enflasyon için yarın kritik gün artışın devam etmesi bekleniyor
Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı
Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı
Hıdırellez nedir 2022 hıdırellez ritüeli ve duası neler yapılır?
Hıdırellez nedir 2022 hıdırellez ritüeli ve duası neler yapılır?