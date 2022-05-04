Bayram arifesinde kaybolan çocuktan sevindiren haber geldi bakın nerede bulundu?

Kars'ta Ramazan Bayramı arifesinde hayvanları otlatmaya gittiği arazide kaybolan 12 yaşındaki çocuk bir kayanın dibinde uyurken bulundu.

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Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde akrabalarıyla hayvanlarını otlatmaya gittiği arazide kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun'dan, arama çalışmalarının dördüncü gününde sevinçli haber geldi.

Arama çalışmalarını sürdüren amca Taner Altun ve köylüler, çocuğu Yalınkaya köyü kırsalındaki bir kayanın dibinde uyurken buldu.

Jandarma ekiplerinin desteğiyle ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun bilincinin açık olduğu belirtildi.

Amca Altun, AA muhabirine, ekiplerden ayrı yaptığı çalışmada yeğenini bulduğunu belirterek, "Allah herkesten razı olsun. Bütün köylüler, ekipler seferber oldu, Allah devletimizden razı olsun. Bir kayanın dibinde yüz üstü yatarken buldum, suyla elini yüzün yıkadım." dedi.

- Olay

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde Selma ile Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, akrabalarıyla hayvan otlatmaya gitmişti. Sağanağın etkili olmasıyla akrabalarının eve gönderdiği Altun'un, saat 17.00 sularında eve dönmediği anlaşılmıştı.

Bunun üzerine çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.

Arama çalışmalarında, dalgıçlar köyün etrafında kar ve yağmur sularıyla dolan göletlerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), köy korucuları ve komando birlikleri de köy arazisinde tarama yapmıştı.

Diyarbakır'dan gelen AFAD dalgıçları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün kurbağa adamları arama çalışmalarına katılmıştı.