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Avrupa Birliği takvimi açıkladı Rusya'ya bir darbe daha!

Avrupa Birliği takvimi açıkladı Rusya'ya bir darbe daha!

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya uygulanacak 6’ncı yaptırım paketini açıklayarak, Rusya’dan ham petrol alımının 6 ay içinde durdurulacağını söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün, Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'ya karşı uygulanması planlanan altıncı yaptırım paketinin ayrıntılarını açıkladı. von der Leyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inin Ukrayna'yı haritadan silmek istediğini ancak başarılı olamayacağını ve batmakta olan ülkenin Rusya olduğunu söyledi. Bucha ve Mariupol'de savaş suçu işleyen yüksek rütbeli Rus askerlerinin hedef alınacağını kaydeden von der Leyen, “Kim olduğunuzu biliyoruz, bundan kaçamayacaksınız” dedi.

Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın SWIFT sisteminden çıkarılacağını ifade eden von der Leyen, devlete ait 3 büyük Rus televizyon kanalına yayın yasağı getirileceğini açıkladı.

Petrol ithalatına yasak
Rusya’dan ham petrol alınımın 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacağını belirten von der Leyen, AB ve ortaklarının alternatif tedarik yollarının güvence altına alınacağını kaydetti. Ambargonun küresel pazara olan etkilerinin en aza indirileceğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, “Böylece Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda kendimiz ve ortaklarımız üzerindeki zararı da en aza indiriyoruz. Ekonomimizin güçlü kalmasını sağlamak zorundayız" dedi.

“Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasını istiyoruz" ifadesini kullanan von der Leyen, Ukrayna'da üretimin 2022'de yüzde 35-50 oranında düşeceğini ve üretimin devam etmesi için ayda 5 milyar euroya ihtiyaç olduğunu AB’nin bu konuda üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Öte yandan, Macaristan ve Slovakya Rusya’dan petrol alımının durdurulmasına karşı çıkıyor. Rus petrolüne en bağımlı iki ülke olan Slovakya ve Macaristan'a alternatif kaynaklar bulunması için daha uzun bir süre verilmesi bekleniyor.

Avrupa Komisyonunun yaptırım teklifinin yürürlüğe girmesi için birliğe üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

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