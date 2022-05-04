Altın fiyatları geriledi Gram altın 889 lira oldu İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklamalar

Altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın 889 liraya gerilerken altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Her şey hazırlandı. Aşağıda yer yok. Yukarısı için hazırlık var.” yorumuyla gram altın fiyatları için yukarı yöne işaret etti.

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Altın fiyatları ve dolar kuru kritik haftaya girdi. Çünkü önümüzde FED’in para politikasını belirleyen Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve piyasalar, FED’ten 50 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatları, gümüş gram fiyatı ve dolar kuru için sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Bayram nedeniyle piyasalar kapalı ama altın fiyatları için bugün ve yarın önemli. Önümüzde FED’in faiz artışı var. Altın yorumu ile bilinen İslam Memiş’ten FED öncesi uyarılar geldi. İslam Memiş, “Siz bayramı bayram tadında geçirin, rahat olun. Küresel piyasalarda neler olacağını Mayıs’ta göreceğiz.” uyarısında bulundu.

"Yukarısı için hazırlık var"

İslam Memiş’in paylaşımları şöyle:

“Altın ve gümüş için değer kaybetti diye üzülenler olmuş. 880 lira desteği aşağı yönlü kırılamadı. Kırılsa bile geçerli olan bant aralığı 850-900 lira.

Gümüş gramda destek 10,70 lira. Soru şu; makas aralığından dolayı sana ucuz altın veya gümüş vereceklerini mi sanıyorsun?

Alan aldı. Siz bayramı bayram tadında geçirin, rahat olun. Küresel piyasalarda neler olacağını Mayıs’ta göreceğiz. Mayıs-Haziran bekleme ayımız. Temmuz’a kadar piyasaya değil, işimize bakarız.

Küresel finans sisteminde her şey ayarlandı. “Biz faiz artırdıkça, enflasyon ile mücadelemiz sürdükçe size bu piyasada ekmek yok” mesajını verdiler. Makas aralıklarını, FX piyasasının iptal olmasını bir kez daha düşünün.

Her şey hazırlandı. Aşağıda yer yok. Yukarısı için hazırlık var.

Dolar karşısında en çok değer kaybeden neydi? Euro, Sterlin, Altın ve Gümüş. Aşırı değer kaybedene parite ile işlem yapılırsa kazanç verir.”