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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli projesine cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli projesine cevap

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" açıklamasına cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde video mesaj göndererek, "Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" açıklamalarında bulunmuştu.

Hala sınırdan akın akın geliyorlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt vererek, "Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor" dedi.

Biz gerisini iki yılda göndereceğiz
Devam eden açıklamalarında ise Kılıçdaroğlu, "Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok." ifadelerini kullandı.

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