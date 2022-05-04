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ŞOK market kaçta açılıyor bugün ŞOK ne zaman açılacak?

ŞOK market kaçta açılıyor bugün ŞOK ne zaman açılacak?

Bugün Ramazan bayramın 3. yani son günü. Bayram dolayısı ile birçok market ve esnaf müşterilere hizmet veremeyecek. Peki, bayramda marketler kaça kadar açık, bayramın 3. günü ŞOK saat kaçta açılıyor? İşte, Ramazan Bayramı BİM, ŞOK, A101, Migros market çalışma saatleri hakkında bilgiler

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Bugün ŞOK market kaçta açılıyor, bayramın 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü ŞOK kaçta açılıyor kapanıyor sorusu, sabah saatleri itibariyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan bayramında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar öncelikle internet üzerinden Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri için araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, o detaylar

Bayramda marketler açık mı: Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir. Bazı marketlerin açılış saatleri bayramda 10:00 olarak belirtilmiştir.

Zincir marketlerin bazı şubelerinde ise bayramın birinci günü kapalı olduğu ibaresi yer almaktadır.

Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

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