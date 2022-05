Ekrem İmamoğlu 'şimdi bir iddia daha ortaya koyacağım' dedi Rize'de ilan etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize Fındıklı'da halka seslendiği konuşmasında "Şimdi bir iddia daha koyacağım. Ben, gelmiş geçmiş en demokrat Karadenizli olacağım." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz illerini kapsayan bayram ziyaretleri adeta mitinge dönüştü.

Halkla buluşmasında siyasi mesajlar da vermeyi ihmal etmeyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de Erdoğan'a göndermede bulundu.

İmamoğlu, Rize kent merkezinde halkla buluşmalarının ardından Fındıklı ve Ardeşen ilçelerindeki bayramlaşma programlarına katıldı. İmamoğlu, Fındıklı’da şunları söyledi:

"Gelmiş geçmiş en demokrat Karadenizli olacağım"

“Memleketin her yerini dolaşmak, anlatmak, paylaşmak zorundayız. Çok önemli bir sürecin başlangıcındayız. Ben, ne güzel bir okulda okumuşum: Adı, Karadeniz. Her sokağından, her esnafından bir şey öğrenmişim. Bu coğrafyada, onlarca kültür, din ve gelenekler var. Ama bir o kadar da insanları seven, çok cesur, demokrat Karadenizliler var. Ben, İstanbul'da bir iddia koymuştum. Demiştim ki; ‘Ben İstanbul'un gelmiş, geçmiş en demokrat Belediye Başkanı olacağım.’ Şimdi bir iddia daha koyacağım. Ben, gelmiş geçmiş en demokrat Karadenizli olacağım."



İmamoğlu, Türkiye'de farklı siyasi görüşlerin ittifak masası kurduğunu belirterek, "Ben de o ittifak masasının, bütün o 6 liderin ortaya koyduğu düşüncenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en güçlü neferi olacağım. Hepinizin huzurunda söz veriyorum." dedi.

"Karadeniz delikanlısı gelmiş"

Siyasi ayırım yapmadıklarını kaydeden İmamoğlu, "Siyasi görüşlerinden dolayı kimseye yan gözle bakmayın. Bakanları uyarın. Biz herkesin gözlerine çok güzel bakan insanlarız. Herkesin gözlerinin içerisinde vatan sevgisi olduğunu biliriz, bayrak sevgisi olduğunu biliriz. Bu ruhla insanlara elimizi uzatırız. Lütfen siz de herkese o gözle bakarak 'İstanbul'dan bir Karadeniz delikanlısı gelmiş, adı Ekrem İmamoğlu onun size selamını getiriyorum.' deyin." diye konuştu.



"İstanbul'a zımba gibi dönüyorum"

Kararlı olacaklarını ve asla umutlarını yitirmeyeceklerini belirten İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Seçimi elimizden almaya kalktılar. Ne yaptınız halk olarak? İkinci seçimde dersi verdiniz mi? Bir daha yapsalardı iki katı olurdu, üç katı olurdu. Onun için varsayın ki o seçimden sonra, üçüncü seçim bu. Ona göre fark atacağız, ona göre. Ben inanılmaz enerji aldım. Karadeniz beni öyle doyurdu ki… Yarın Trabzon’dayım. İstanbul’a zımba gibi dönüyorum.”