UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde evindeki ilk maçı 2-0 kazanan Liverpool rövanş karşılaşmasında Villarreal deplasmanına çıktı. Villarreal karşılaşmanın ilk yarısında oyun üstünlüğünü ele geçirerek soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarıda ise Liverpool tarihe geçecek bir geri dönüşe imza attı. Fabinho, Diaz ve Mane'nin golleriyle İngiliz ekibi 3-2'lik skorla final biletini aldı.

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AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final turu rövanş maçında İspanya'nın Villarreal ile İngiltere'nin Liverpool takımları ​​​​​​​Ceramica Stadı'nda karşılaştı.

Maçın ilk yarısı Boulaye Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada bulduğu gollerle 2-0 Villarreal üstünlüğü ile geçti.

İlk maçı Liverpool 2-0 kazandığı için iki takım ikinci yarıya şartları eşitlemiş durumda çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili oynayan Liverpool, 62. dakikada Fabinho'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. İngiliz ekibi Luis Diaz'ın 67.dakikada bulduğu golle skoru eşitleyerek 2-2'ye getirdi. Liverpool 74. dakikada Sadio Mane'nin golüyle de öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Villarreal'de Etienne Capoue, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İkinci finalist bugün belli olacak

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi finalde Liverpool ile karşılaşacak.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.