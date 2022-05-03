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Pençe Kilit rahatsız etti! HDP'li vekil CHP'ye yüklendi

Pençe Kilit rahatsız etti! HDP'li vekil CHP'ye yüklendi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen sınır ötesi operasyonlardan rahatsız oldu. Pençe Kilit operasyonunun 'Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını' öne süren Kurtulan, Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) yüklendi. Operasyonlara destek açıklaması yapılmasını, "Bir öyle bir böyle konuşuyorlar" diyerek eleştiren HDP'li vekili, "CHP, toplumsal umudu geriye götürüyor" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit operasyonunun başlatıldığını açıklamıştı. Operasyon kapsamında bugüne kadar 63 terörist öldürüldü.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise söz konusu operasyonlardan duyulan rahatsızlığı sık sık dile getiriyor. HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, örgütün kanalına yaptığı açıklamada Pençe Kilit operasyonunu eleştirerek muhalefete yüklendi.

Operasyonun 'Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını' söyleyen HDP'li vekil, "Çok kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Türkiye'nin geleceği risk altında. Herkesin buna destek vermek yerine tepki koyması gerekiyor" diye konuştu.

"CHP'nin tutumu toplumsal umudu geriye götürüyor"
Kurtulan, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) operasyonlara karşı tutumunu da hedef alarak, "Bir taraftan öyle bir taraftan böyle konuşuyorlar. Hükümetin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. CHP'nin yaşatmak üzerine kafa yorması lazım. CHP'nin bu açıklaması toplumsal umudu geriye götürüyor" ifadelerini kullandı.

(YENİ ŞAFAK)

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