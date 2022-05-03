Mehmetçik'ten Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe! Terör üssü ele geçirildi

TÜRKİYE sınırının yanı başında teröre karşı operasyon yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'ya büyük bir darbe indirdi. Örgüt için önemli bir kamp olduğu bilinen Hiror, Mehmetçik tarafından teröristlerden temizlenerek PKK'lılardan arındırıldı.

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TÜRKİYE'nin teröristlere karşı Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyon büyük bir kararlılıkla sürdürülüyor. Teröristlerin yuvalandığı bölgeye yönelik başlatılan operasyonda Mehmetçik, terör örgütü PKK için kritik bir öneme sahip olan Hiror kampını PKK'lılardan temizledi.

Metina Vadisi'nin içerisinde bulunan Hiror kampı PKK'nin sözde silah bırakma kararından sonra Türkiye'den çıkması ile yuvalandığı yer olarak bilinirken PKK'nın üst düzey yöneticilerinin yer aldığı kamplar kadar örgüt açısından özellikle uluslararası alanda önemli bir yere sahip.

Çekilme sürecinin ardından PKK'nın yapılanması yurt dışındaki basın organlarına propaganda malzemesi olarak sunulurken verilen malzeme yine buradan çıkmıştı. Teröristler Metina Vadisi içindeki Qumriye ve Xişxaşa bölgesinde de kampetler, yemekhane, yatakhane, televizyon izleme çadırları kurmuş ve terörist elebaşları, "Bu kamp artık burada kalıcıdır. Dışarıdan gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız" açıklamasını yapmışlardı.

Bu bölgenin 29 Nisan itibariyle tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki seçkin bordo bereli komando taburlarının denetimi altında bulunduğu öğrenildi.

Mehmetçik kampı teröristlere dar etti

Mehmetçik'in başlattığı operasyonda PKK'lıların etkisiz hale getirildiği ve Türk askerinin bölgenin güvenliğini sağlayarak sözde kampı terörden arındırdığı belirtildi. Kampta yapılan istihbari incelemelerde kaçış tünelleri ve silah depoları tespit edildiği, bölgenin lazerle işaretlenerek nokta hava operasyonlarıyla kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.

Karşı saldırı engellendi

Bu arada TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonda bölgeden kaçan teröristlerin Türk askerlerine karşı saldırı gerçekleştirmeye çalışırken bomba bağladıkları bir maket uçak ve iki drone ile havadan saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu ifade edildi. Teröristlerin bu girişimi çevrede keşif, dinleme ve gözetleme uçuşu yapan İHA ve SİHA'lar tarafından fark edilerek havada vuruldu.