BIST 2.431
DOLAR 14,84
EURO 15,66
ALTIN 889,20
HABER /  GÜNCEL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan ile görüşmeler için açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan ile görüşmeler için açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci üçüncü görüşmeleri Viyana'da yapıldığı ve Ermenistan ile normalleşme görüşmesinde süreci ön koşulsuz sürdürme uzlaşısı tekrarlandığı duyuruldu.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığından Ermenistan ile normalleşme sürecinin üçüncü görüşmesine dair açıklama:

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan üçüncü görüşmelerini bugün (3 Mayıs) Viyana'da gerçekleştirmişlerdir.

Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır.

Özel Temsilciler, süreci önkoşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır.

ÖNCEKİ HABERLER
3 Haziran’da kapatacak! Facebook duyurdu: Bu haftadan itibaren...
3 Haziran’da kapatacak! Facebook duyurdu: Bu haftadan itibaren...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan liderlere bayram tebriği bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bayramlaşmadılar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan liderlere bayram tebriği bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bayramlaşmadılar
Emniyet'ten Afganistanlı, Pakistanlı kışkırtma hesapları için bomba açıklama!
Emniyet'ten Afganistanlı, Pakistanlı kışkırtma hesapları için bomba açıklama!
Beşinci kattan düşen iki yaşındaki bebeğin feci ölümü
Beşinci kattan düşen iki yaşındaki bebeğin feci ölümü
UEFA'dan Galatasaray'a Barcelona maçındaki olaylar için ceza geldi
UEFA'dan Galatasaray'a Barcelona maçındaki olaylar için ceza geldi
Plajda yürürken para dolu çanta uldu
Plajda yürürken para dolu çanta uldu
İstanbul'da bayram trafiği! İstanbullu hava yağışlı demedi sokağa çıktı
İstanbul'da bayram trafiği! İstanbullu hava yağışlı demedi sokağa çıktı
Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı artık öğrenci yurtlarını değiştirdi Bakan Mahmut Özer duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı artık öğrenci yurtlarını değiştirdi Bakan Mahmut Özer duyurdu
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi