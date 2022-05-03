Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan ile görüşmeler için açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci üçüncü görüşmeleri Viyana'da yapıldığı ve Ermenistan ile normalleşme görüşmesinde süreci ön koşulsuz sürdürme uzlaşısı tekrarlandığı duyuruldu.

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Dışişleri Bakanlığından Ermenistan ile normalleşme sürecinin üçüncü görüşmesine dair açıklama:

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan üçüncü görüşmelerini bugün (3 Mayıs) Viyana'da gerçekleştirmişlerdir.

Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır.

Özel Temsilciler, süreci önkoşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır.