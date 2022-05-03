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İstanbul'da bayram trafiği! İstanbullu hava yağışlı demedi sokağa çıktı

İstanbul'da bayram trafiği! İstanbullu hava yağışlı demedi sokağa çıktı

İSTANBUL trafiğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayramın ilk günü başlayan şehir içindeki trafik yoğunluğu, ikinci günde de devam ediyor. Özellikle şehir dışından gelen araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

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Kentin Avrupa yakasında D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü-Büyükçekmece, Büyükçekmece-Beylikdüzü, Cevizlibağ-Haliç Köprüsü- Mecidiyeköy, TEM Otoyolu'nda Esenyurt-Avcılar, Yedikule-Aksaray, Küçük Ayasofya-Cankurtaran, Esenler-FSM istikametinde yoğunluk görülüyor.

Anadolu yakasında ise Üsküdar Sahil yolu, D-100 Karayolu'nda İçerenköy-Ünalan, Anadolu Otoyolu kavşağı, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'ndan Çamlık Kavşağı'ndaki yoğunluk da devam ediyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 14.50 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

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