Meclis bayram sonrası yoğun tempoya giriyor 3 yeni teklif görüşülecek

Meclis Ramazan Bayram'ı dönüşü 3 yeni teklifi görüşecek. TBMM Genel Kurulu’nda önümüzdeki hafta ilk önce ekonomiye ilişkin ‘torba teklif’ ile kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik teklif görüşülecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Ekonomiye ilişkin torba teklif, şiddetin önlenmesine yönelik teklif ve Avukatlık Kanunu’nda değişiklik teklifi genel kurul gündemine gelecek.

Kabul edilirse ısrarlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis

Teklife göre, ısrarlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç boşanılan eşe ya da çocuğa karşı olursa veya mağdurunun okulunu, konutunu terk etmesine yol açarsa ceza katlanacak.

İyi hal indirimine son

Sadece boşanmış eşe veya eşe değil bütün kadınlara karşı işlenen kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarında ceza artacak. İyi hal indirimine de sınırlama getirilecek. Ayrıca, sağlık çalışmalarına yönelik şiddet de katalog suç kapsamına dahil edilecek.

Avukatlık kanunu değişiyor

Avukatlık Kanunu’nda değişiklik teklifi genel kurul gündemine gelecek. Kamu kurumlarında çalışanların avukatlık stajı yapabilmesinin önünü açan teklifle staj yapacak kişiler, avukatlık staj süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak ve bu dönemde yıllık izinlerini de kullanabilecek. Ayrıca birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

İhracatçılara kolaylık sağlayan düzenlemeler

Yine, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklere yönelik düzenlemeler içeren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklife göre, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak. İhracatçı birliklerinin ve TİM genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması hâlinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilecek.