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Aile Bakanlığı 4 kitabı muzır ilan etti çocukları koruma çalışmaları genişletildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aile Bakanlığı 4 kitabı muzır ilan etti çocukları koruma çalışmaları genişletildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukları zararlı içeriklerden korumak için hayata geçirilen "Muzır İçeriklerle Mücadele" programı kapsamında çalışmalar devam ediyor.

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Bakanlık verilerinden derlenen bilgiye göre, çocuk dostu uygulamaların desteklenmesi, oyun, dijital uygulama, kitap ve sosyal medya gibi alanlarda yer alan, çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyecek içeriklerden korunması amacıyla 2020 yılında hayata geçirilen programla, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun çalışmaları genişletildi.

Yaklaşık 2 yıldan bu yana kullanımda olan ihbar hattına bugüne kadar 941 şikayet geldi. Değerlendirme sonucunda şikayetlerin 61'inin konuyla ilgili olduğu belirlendi ve bunlarla ilgili gerekli incelemeler yapıldı.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kuruluna iletilen şikayetler neticesinde, 4 kitap için "muzır" olduğu yönünde karar alındı.

Söz konusu kitapların 18 yaş altına satılmamasına ve çocuklara açık yerlerde ifşa edilmemesine karar verildi.

Diğer şikayetler ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine yönlendirildi.

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