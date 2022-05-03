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İstanbul'un zam şampiyonları açıklandı Takım elbise ve soğan yarışıyor

İstanbul'un zam şampiyonları açıklandı Takım elbise ve soğan yarışıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 Nisan’da kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Gıda ve giyimde şampiyonluklar takım elbise ve kuru soğanda oldu.

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Gıda ve giyim fiyatlarındaki artış vatandaşı zorlamaya devam ediyor. İTO verileri, İstanbul'da 2022 Nisan'da aylık bazda fiyatı en çok artan ürünün yüzde 64,92 ile takım elbise olduğunu ortaya koydu. Bu ürünü aylık yüzde 61,67 artışla kuru soğan izledi.

Buna göre, nisanda önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 64,92 ile takım elbise, fiyatı en fazla azalan ürün de yüzde 37,30 ile bezelye oldu.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 üründen 161’inin perakende fiyatı artarken, yalnızca 17 ürünün fiyatının düştüğü görüldü. 64 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisanda fiyatı en çok zamlanan diğer ürünler; yüzde 61,76 ile kuru soğan, yüzde 60,99 ile eşofman, yüzde 49,92 ile şehir şebeke suyu, yüzde 49,24 ile toz şeker, yüzde 49,04 ile kadın elbisesi ve yüzde 48,91 ile de domates oldu.

Fiyatı en fazla azalan ürünler ise, yüzde 18,17 ile kabak, yüzde 11,65 ile domates, yüzde 8,07 ile ıspanak ve yüzde 7,09 ile turp olarak öne çıktı.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 26,77 ile maç giriş bileti ücreti, gıda harcamalarından yüzde 21,04 ile salatalık, yüzde 12,85 ile kabak ve yüzde 5,14 ile bakla olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan İTO, İstanbul’un enflasyonunun nisan ayında yıllık yüzde 79,97’ye ulaştığını ortaya koymuştu.

Buna göre, İstanbul'da perakende fiyatlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 11,36, toptan fiyatlar da yüzde 5,33 oranında arttı. Endekste bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 79,97 oldu.

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