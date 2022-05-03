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50 yıllık kürtaj serbestliği kaldırılıyor! Tarihi kararda ön oylama basına sızdı

50 yıllık kürtaj serbestliği kaldırılıyor! Tarihi kararda ön oylama basına sızdı

ABD kürtaj serbestliğini getiren kararı ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Hamileliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan kanunun ön oylamadan geçtiği basına sızdı. Kanun ensest ya da tecavüz söz konusu olsa dahi uygulanıyor.

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Politico tarafından ortaya çıkarılan belgede, ABD Yüksek Mahkemesi'nin çoğunluk görüşü olarak, kürtaj hakkını ulusal çapta garanti altına alan Roe Wade kararının "açık şekilde yanlış olduğu" savunuluyor.

"Roe Wade'e karşı" olarak bilinen 1973 tarihli karar, kürtajın anayasal bir hak olmasının temel dayanağını oluşturuyordu.
Yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen belge doğrulanırsa, mahkemenin tarihinde bir ilk yaşanmış olacak.
Mahkemenin Temmuz ayı başında davayla ilgili hükmünü açıklaması bekleniyor.

ABD'deki New York Üniversitesi'nde Profesör olan Selçuk Şirin sosyal medya paylaşımında ön oylamadan yasanın geçtiğini duyurdu. Şirin şunları söyledi:
-Amerika'da şu an tarihi bir an yaşanıyor. Süper Mahkeme 50 yıllık kürtaj serbestisini iptal ediyor. Kürtaj tekrar yasaklanıyor! ABD tarihinde ilk defa yargıçların ön-oylaması basına sızdırılmış. Yer yerinden oynuyor. Bu kararın sosyal ve politik sonuçları çok ağır olacak.

-Bu karar resmen de onaylanırsa kürtaj 12 eyalette tamamen yasak olacak. Diğer eyaletler de yasaklayabilecek. Bu kararın siyasi sonuçları da çok derin olacak. Trump’ın atadığı yargıçlar bu kararı aldı ama seçmemlerin %60-70’i yasağa karşı. ABD’de seçimin gündemi artık kürtaj!

Sızıntıyla ilgili haberlere Yüksek Mahkeme ya da Beyaz Saray'dan henüz bir yorum gelmedi.

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