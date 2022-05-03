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Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon ziyareti için CHP'den açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon ziyareti için CHP'den açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon dahil Doğu Karadeniz ziyaretinin şampiyonluğun üzerine gelmesi için farklı yorumlar yapılması üzerine CHP'den açıklama geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Doğu Karadeniz’e yapacağı bayram ziyareti hakkında CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açıklama yaptı. Torun, “İmamoğlu’nun bayram ziyaretine farklı bir anlam yüklememek gerek. Bizim bilgimiz dahilinde” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğu Karadeniz’e yapacağı bayram ziyareti konusunda CHP'den açıklama geldi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayram ziyaretine farklı bir anlam yüklememek gerek. Bizim bilgimiz dahilinde” açıklamasını yaptı.

Aslen Trabzonlu olan İmamoğlu’nun memleketi ve yakın çevresine yönelik programı aylar öncesinden belirlendi. Torun, ziyaretin çok önceden planlandığını ve bilindiğini dile getirdi.

Torun, şu bilgileri paylaştı:

“Buna farklı anlamlar yüklemek, abartmak doğru olmaz. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ben, bu ziyaretlerle ilgili bilgilendirildim. Ben bilgilendirildiğime göre Genel Başkanımızın da mutlaka bilgisi vardır. Memleketine gitmesin mi? Bayramlaşmasın mı? Hiçbir mahzuru yok. Rize’ye de daha öncesinden söz vermişti. Bu yüzden bölgeye gidiyor ve bayramlaşacak.”

İmamoğlu, bugün başlayacağı ziyaretler kapsamında Trabzon, Rize ve Artvin’e uğrayacak.

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