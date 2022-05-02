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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemini ve başta Mariupol olmak üzere, sivillerin emniyetli bir şekilde karadan ya da denizden tahliye edilmesinin aciliyetini vurguladı.

Bakan Akar, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha ifade etti.

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