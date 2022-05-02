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Japonya böylesini yaşamamıştı! Bayram namazı defalarca kılındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Japonya böylesini yaşamamıştı! Bayram namazı defalarca kılındı

JAPONYA'nın başkentindeki Tokyo Camisinde bayram namazı kılındı. Camide saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.

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JAPONYA'nın başkenti Tokyo ve çevre eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisinde bir araya geldi.

Mısır, Pakistan, Endonezya dahil birçok memleketten gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna birçok Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.

Şibuya bölgesindeki camiyi çevreleyen sokaklarda namaz için sıraya giren cemaat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında içeriye alındı.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, okuduğu hutbede 'huzur ve kardeşlik iklimi bayramların İslam dinindeki önemine' dikkati çekti.

Ramazan Bayramı'nın neşesi namazın akabinde bayramlaşan cemaat ile cami içine fotoğraf çektirenlerin yüzüne yansıdı.

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