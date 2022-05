MHP’den 'genel af' çıkışı! Mustafa Sarıgül bilmeden konuşuyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 'genel af' çağrısı yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Sayın Sarıgül, genel affın hukuki sonuçlarını bilmeden konuşuyorsun" diye tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Genel Başkanı Feti Yıldız, cezaevlerini ziyaret ederek “genel af” çağrısında bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, Sarıgül için, genel affın hukuki sonuçlarını bilmeden çağrıda bulunduğunu öne sürdü.

'Not et' deyip neler olacağını sıraladı

Feti Yıldız Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Sarıgül, genel affın hukuki sonuçlarını bilmeden konuşuyorsun. Not et; Kamu davaları için düşme kararı verilir. Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Adli sicil kaydı silinir. Tekrar suç işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanamaz." dedi.

Mustafa Sarıgül ne demişti?

Mustafa Sarıgül, partisi ile birlikte cezaevlerini ziyaret ederek yaptığı açıklamalarda “genel af” çağrısında bulunmuştu. Sarıgül, son olarak, Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyareti sonrası yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de toplumsal barışa, kardeşlik hukukuna ihtiyaç olduğunu söyledi.