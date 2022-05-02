BIST 2.431
DOLAR 14,89
EURO 15,65
ALTIN 890,54
HABER /  POLİTİKA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

MHP’den 'genel af' çıkışı! Mustafa Sarıgül bilmeden konuşuyor

MHP’den 'genel af' çıkışı! Mustafa Sarıgül bilmeden konuşuyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 'genel af' çağrısı yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Sayın Sarıgül, genel affın hukuki sonuçlarını bilmeden konuşuyorsun" diye tepki gösterdi.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Genel Başkanı Feti Yıldız, cezaevlerini ziyaret ederek “genel af” çağrısında bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, Sarıgül için, genel affın hukuki sonuçlarını bilmeden çağrıda bulunduğunu öne sürdü.

'Not et' deyip neler olacağını sıraladı
Feti Yıldız Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Sarıgül, genel affın hukuki sonuçlarını bilmeden konuşuyorsun. Not et; Kamu davaları için düşme kararı verilir. Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Adli sicil kaydı silinir. Tekrar suç işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanamaz." dedi.

Mustafa Sarıgül ne demişti?
Mustafa Sarıgül, partisi ile birlikte cezaevlerini ziyaret ederek yaptığı açıklamalarda “genel af” çağrısında bulunmuştu. Sarıgül, son olarak, Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyareti sonrası yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de toplumsal barışa, kardeşlik hukukuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de korkunç olay! Genç kadın nişanlısını av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
İzmir'de korkunç olay! Genç kadın nişanlısını av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
Milyonlar kullanıyordu! Amazon kapattığını duyurdu: Oldukça zor bir karara vardık
Milyonlar kullanıyordu! Amazon kapattığını duyurdu: Oldukça zor bir karara vardık
Bayramın ilk gününde kahreden kaza! 115 metre ölçülen fren izi...
Bayramın ilk gününde kahreden kaza! 115 metre ölçülen fren izi...
Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde bayram yoğunluğu
Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde bayram yoğunluğu
Battaniye fabrikasında yangın çıktı! Ekipler bölgeye gidiyor
Battaniye fabrikasında yangın çıktı! Ekipler bölgeye gidiyor
Bakan Bozdağ'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Bakan Bozdağ'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ailesiyle bayram selfisi paylaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ailesiyle bayram selfisi paylaştı
Ankara'dan bayram için Samsun'a geldi! Dehşeti yaşadı
Ankara'dan bayram için Samsun'a geldi! Dehşeti yaşadı
Çalışma Bakanı "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım' dedi! Emeklinin hevesi kursağında kaldı
Çalışma Bakanı "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım' dedi! Emeklinin hevesi kursağında kaldı
Bahçede dururken bir anda kanlar içinde kaldı! Korkunç olay
Bahçede dururken bir anda kanlar içinde kaldı! Korkunç olay