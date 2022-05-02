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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ailesiyle bayram selfisi paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ailesiyle bayram selfisi paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile bireyleri ve ikiz torunlarının da olduğu bir özçekim fotoğrafla bayramı kutladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile bireyleriyle olan özçekim fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak bayramı kutladı. Kılıçdaroğlu fotoğrafı, “Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz” notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem ve gelini Mine'nin üç aylık ikiz çocukları olduğunu geçen hafta açıklamıştı. 

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