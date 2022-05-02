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Cemil Çiçek'ten flaş çıkış! 'Amazon yerlilerine döndük'

Cemil Çiçek'ten flaş çıkış! 'Amazon yerlilerine döndük'

" Siyasetçiler konuşuyorlar... Hepsi, birinci parti olduğu iddiasında.." diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında, yine, kimse kimseyi dinlemiyor" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında, yine, kimse kimseyi dinlemiyor" dedi. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Celim Çiçek'in sözlerinden satır başları şöyle:

- Bir zamanlar... Fransız antropolog, Amazon yerlilerinin yaşantılarını incelemek istemiş... Aralarına girmiş. Erkekler, bütün gün dağda, ormanda, av peşinde.  Akşam olunca... Büyük bir ateş yakılıyor...

- Ateşin çevresinde herkes konuşuyor.  Ve her konuşan kendini övüyor. 'En büyük avcı benim... Aslan da avlarım, kaplan da, geyik de.' Ama kimse kimseyi dinlemiyor... Herkes kendini anlatıp, duruyor.  

- Biz de, Amazon yerlilerine döndük... Siyasetçiler konuşuyorlar... Hepsi, birinci parti olduğu iddiasında... Ama birbirlerini dinleyen yok. Akşamları televizyonu aç... Tartışma programları... Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine, kimse kimseyi dinlemiyor.

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